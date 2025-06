Addio a Luigi Bertuzzi, storico sindaco di Coli: “Uomo coerente e amministratore attento”

Esprimo – anche a nome del Consiglio provinciale – sincero cordoglio per la scomparsa di Luigi Bertuzzi, uomo saldamente ancorato ai valori che hanno caratterizzato il suo lungo impegno politico, e formulo sentite condoglianze alla famiglia»: così la presidente della Provincia Monica Patelli si unisce al ricordo dell’ex sindaco di Coli, che fu anche consigliere provinciale e presidente di Comunità montana.

«Non ha mai smesso – sottolinea la presidente Patelli – di mettere a disposizione la sua vasta esperienza amministrativa, soprattutto in merito ai problemi e allo spopolamento della montagna alla quale era tanto legato».

La senatrice Murelli (Lega): «Uomo coerente e amministratore attento al buongoverno»

«E’ una grave perdita per la politica e per il territorio. La scomparsa di Luigi Bertuzzi lascia un vuoto tra coloro che hanno riconosciuto il suo buongoverno e l’amore per la montagna, in particolare per la Val Trebbia. E lui ha dimostrato l’attaccamento a entrambi, amministrando per oltre 30 anni il Comune di Coli».

Lo ha dichiarato la senatrice della Lega, Elena Murelli, che continua: «Uomo coerente, non ha mai rinnegato la sua visione centrista legata alla Dc e ai valori cattolici a cui faceva riferimento da credente. Ha sempre militato al centro, rispettando i cittadini e ascoltando i loro bisogni. In questo giorno di lutto, porgo condoglianze sentite alla famiglia e una preghiera».