Addio a Nanda Montanari: volto storico della sinistra piacentina, attenta al tema della sicurezza sul lavoro

Piacenza dice addio a Nanda Montanari, storico volto della politica piacentina. Montanari si è spenta questa mattina all’età di 88 anni. Dopo essere stata consigliere in Comune e in Provincia, il 12 luglio 1983 Nanda Montanari venne eletta alla Camera dei Deputati tra le fila del PCI, restando in carica per due legislature fino al primo luglio 1987. Trascorse poi una seconda legislatura fino al 22 aprile 1992 tra le fila del PDS.

Molto attenta al tema della sicurezza sul lavoro, Montanari presentò la proposta di legge per la messa al bando dell’amianto, poi diventata la Legge 257/1992 che ancora oggi regola la materia. Fu inoltre storica presidente dell’associazione Ambiente e Lavoro di Piacenza.

Il cordoglio del sindaco Katia Tarasconi e dell’amministrazione comunale

“La nostra comunità rende omaggio con riconoscenza all’onorevole Nanda Montanari, il cui impegno politico e civile si è sempre fondato, con coerenza e determinazione, sulla tutela dei diritti, con particolare sensibilità nei confronti dell’universo femminile, della dignità dei lavoratori e, più in generale, delle persone in condizioni di fragilità”. Così la sindaca Katia Tarasconi esprime, anche a nome dell’Amministrazione comunale, il cordoglio per la scomparsa della parlamentare piacentina, “la cui lunga militanza politica, in ambito locale e nazionale, è stata d’esempio, ispirazione e riferimento per tanti. Nella sua attenzione costante alle questioni ambientali, inerenti alla difesa della salute e della sicurezza sul lavoro, è stata portatrice di una visione lungimirante, capace di anticipare i tempi su temi di rilevanza fondamentale cui ha dato voce, sino ad anni recenti, anche attraverso un’intensa attività associativa sul territorio”. “Il suo contributo al bene comune – conclude Tarasconi – è stato prezioso e concreto in tutti i ruoli che ha ricoperto, onorando i più alti principi della libertà, della democrazia e della partecipazione, che ha interpretato con profondo rispetto come prerogativa di tutti i cittadini, facendo sì che potesse esserlo davvero. Alla figlia Elena e ai familiari tutti, le più sincere condoglianze”.

Il cordoglio di Paola De Micheli: “Commozione e gratitudine per il suo impegno”

“Voglio ricordare Nanda Montanari con commozione e gratitudine per quello che ha rappresentato per la nostra comunità e per tutte le donne che hanno scelto di impegnarsi in politica. Nanda ha precorso i tempi su tanti temi, la sanità pubblica, la sostenibilità ambientale, la sicurezza sul lavoro, i diritti delle donne, che sono oggi di straordinaria attualità: la sua dedizione per il bene comune è proseguita instancabile fino agli ultimi giorni della sua lunga vita. Chi ha il privilegio di rappresentare in Parlamento la comunità piacentina non può che vedere nell’intelligenza e nella tenacia di Nanda Montanari un esempio e un’eredità politica preziosa. Alla figlia Elena e alla sua famiglia va tutta la mia vicinanza e un forte abbraccio”.