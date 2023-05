Addio a padre Giuseppe Testa, missionario vincenziano e docente del Collegio Alberoni

Ieri sera si è addormentato nel Signore, padre Giuseppe Testa, nel suo amato Collegio. Aveva 83 anni, 67 anni di vocazione, 58 anni di ordinazione presbiterale. Dal 1968 insegnava Sacra Scrittura al Collegio Alberoni di Piacenza.

Originario di Cappadocia, provincia dell’Aquila e diocesi di Avezzano, era entrato nella Scuola Apostolica della Congregazione della Missione, a Siena, all’età di 12 anni. Poi aveva proseguito i suoi studi a Piacenza dal 1958 al 1965, poi a Roma alla Gregoriana e al Biblico, conseguendo la doppia licenza in teologia, nel 1966, e in scienze bibliche, nel 1968, specializzandosi in critica testuale.

Infaticabile lettore (e lettore critico attento) ha amato la chiesa di Piacenza e il suo ministero di direttore dei seminaristi teologi. Insegnava con passione e con dedizione. Voleva trasmettere un metodo di approccio alla Sacra Scrittura intellettualmente onesto. Seguiva i dibattiti teologici ed ecclesiali. Si era appassionato alla teologia ecumenica grazie alla lunga frequentazione del Gruppo S.A.E.

Nella provincia Romana della Congregazione, a più riprese è stato Consultore provinciale, delegato alle Assemblee generali. In ogni assemblea veniva eletto moderatore per le sue doti di sintesi e di chiarezza espositiva. Era facile parlare con lui di tutto e sorridere sullo spettacolo delle vicende umane. Sapeva sdrammatizzare con la battuta ironica e bonaria.

Mancherà ai confratelli, ai seminaristi, ai preti di Piacenza, agli amici di una vita!