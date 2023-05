Africa Mission, volontari e collaboratori incontrano papa Francesco

Africa Mission Cooperazione e Sviluppo ha incontrato Papa Francesco. A Roma, in piazza San Pietro, i volontari e i collaboratori del Movimento guidati dal direttore Carlo Ruspantini hanno partecipato all’udienza generale del mercoledì tenuta dal pontefice. Presenti per l’occasione anche i giovani artisti ugandesi del Gruppo Alakara 2.0 che in queste settimane si sono esibiti in tutte le sedi italiane di Africa Mission e che dopo l’incontro con il Papa sono tornati in Karamoja.

“Con questo incontro, prezioso per noi e per tutto il nostro Movimento, abbiamo sancito l’inizio dei prossimi 50 anni di Africa Mission – spiega Ruspantini – ad Assisi con il convegno abbiamo tirato le fila di un’attività che prosegue in Uganda sull’esempio del nostro fondatore don Vittorione. A Roma l’incontro con Papa Francesco ci ha dato nuovi spunti, nuovo entusiasmo, nuova forza”.

“Per noi è stato un momento bello, ma per i ragazzi del Gruppo Alakara 2.0 è stato un momento eccezionale – è il commento del padre spirituale di Africa Mission don Sandro De Angeli che ha accompagnato i giovani – hanno fatto una foto con il papa, lo hanno conosciuto, hanno avuto la contezza di una chiesa che non si rinchiude in un piccolo spazio, ma che si esprime in una fede universale. Siamo grati per questa opportunità”.

“Per noi è stato è stato bellissimo e grandioso poter incontrare il Santo Padre – spiegano i giovani – un’esperienza che ci resterà impressa sempre anche perché era la prima volta che ci ritrovavamo lì: davvero una grande emozione”.