Alta Val Tidone a una settimana dalle urne, Albertini: “Votare per essere protagonisti del nostro futuro”

“Non lasciamo il Comune di Alta Val Tidone in mano a un commissario esterno che non conosce le nostre radici e non potrà programmare il nostro futuro”. Il messaggio che Franco Albertini va ripetendo nei vari incontri di presentazione del programma amministrativo è forte e chiaro: “occorre andare a votare il 14 e 15 maggio per superare il quorum e avere un’Amministrazione pronta ad ascoltare le esigenze della comunità e a proseguire il programma di crescita e sviluppo del nostro territorio”.

Albertini, che si candida per il secondo mandato da Sindaco di Alta Val Tidone con la lista Radici e Futuro, mette in guardia dal mancato raggiungimento della percentuale indicata dalla legge perché le elezioni siano ritenute valide: “Nel caso non raggiungessimo il quorum – dice – il nostro Comune sarebbe commissariato. Significa che un funzionario indicato dalla Prefettura, esterno alla nostra realtà, sarebbe chiamato a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione fino a nuove elezioni. Una fase di relativo stallo che sarebbe devastante per tutti i nostri progetti”.

E di progetti e programmi Franco Albertini continua a parlare negli incontri con i cittadini; nell’ultimo sabato di campagna elettorale, insieme ai candidati consiglieri, è stato prima a Cicogni e poi a Pecorara, dove non ha mancato di ribadire, tra gli altri impegni, il proseguimento al “sostegno al progetto comunità alloggio ‘Giacomo da Pecorara’, approvato dal Comitato di Distretto e sostenuto dai fondi PNRR, che prevede la realizzazione nella struttura di un servizio di inclusione sociale per soggetti fragili e vulnerabili, con un appartamento per anziani rivolto all’ospitalità, a facilitare la convivenza e il reciproco sostegno con gli altri ospiti della Comunità Alloggio”.

E, ancora, il piano di recupero funzionale dell’ex Consorzio Agrario di Pecorara, con un costo complessivo dell’opera 1.300.000 Euro, finanziata per 700.000 Euro dal Bando rigenerazione urbana Emilia-Romagna, per 60.000 Euro dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e con fondi del Comune”.

“Abbiamo un territorio straordinario – ha detto Albertini – che ha bisogno di cura e di attenzione, come abbiamo fatto in questi anni, resi complessi dall’emergenza sanitaria e dalla crisi energetica. Ma abbiamo lavorato insieme, come comunità, riuscendo a intervenire nella fase più delicata della pandemia con misure di sostegno alle persone e alle aziende”. “Nel contempo, non abbiamo smesso di occuparci della cura del nostro territorio – ha proseguito, ricordando, nell’occasione, in particolare gli interventi di manutenzione delle strade a Cicogni e a Pecorara, di cura del verde e del decoro urbano – pensando al suo sviluppo futuro”.

In questo senso, il Sindaco e candidato Franco Albertini ha ripercorso “gli impegni sulla promozione territoriale, sulla valorizzazione dell’agroalimentare ed enogastronomia, che proseguiranno nei prossimi anni con ancora maggiore attenzione e determinazione, perché Alta Val Tidone è un territorio straordinario che merita di essere conosciuto, fatto di donne e uomini meravigliosi”