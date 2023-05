Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio chiude la regular season con una vittoria: sconfitta la Pol. Riva

La Pallavolo San Giorgio chiude la regular season con un successo e guarda con ottimismo agli imminenti playoff promozione per la B1, i secondi della storia della società piacentina nei tornei nazionali (la prima è stata nel 2021).

La partenza della Sangio è tesa e contratta. La Pol. Riva rompe il break nei primi punti e mantiene un vantaggio che oscilla tra i cinque ed i tre punti, Arfini 15-10; Zoppi segna il 19-17 ed un attacco di Chinosi mantiene il gap a due lunghezze, tuttavia nel finale di set la squadra mantovana è più precisa e chiude, 25-21.

Nel secondo set la San Giorgio ribalta il punteggio dal 8-7 al 9-12. Tonini ed Arfini dettano legge in attacco, Gilioli sigla il 21-23 che fa da apripista al 23-25. Il terzo parziale negli scambi iniziali è stato favorevole alla Pol. Riva, 7-2, Gilioli pareggia sul 7-7 e la Sangio mette la freccia, 16-11 con Arfini ben innescata da Erba. Le piacentine tengono in pungo il set e lo chiudono 25-17. Nel quarto è stato contraddistinto da continui sorpassi e controsorpassi, la San Giorgio più precisa e determinate, sotto 17-19, ha sprint necessario per chiudere 25-23 e portare a casa la ventunesima vittoria stagionale.

Chiusa la regular season al secondo posto per la Pallavolo San Giorgio è tempo di playoff. L’avversaria del primo turno dei playoff promozione sarà il Team Volley Conegliano, formazione trevigiana, che ha concluso girone E al secondo posto con 58 punti. Grazie al miglior punteggio, infatti la Sangio ha finito con 60, la formazione di coach Matteo Capra giocherà la gara di ritorno nella doppia sfida tra le mura amiche del palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino. In attesa che dalla Federvolley nazionale arrivi l’ufficialità delle date, il programma dovrebbe essere, sabato 13 maggio, ore 18, la sfida d’andata alla Zoppas Arena di Conegliano Veneto mentre sabato 20 il ritorno (in orario da ufficializzare) a San Giorgio Piacentino.

Pol. Riva-Pallavolo San Giorgio 1-3

(25-21, 23-25, 17-25, 23-25)

Pallavolo Sangiorgio: Arfini 12, Gilioli 13, Chinosi 10, Tonini 4, Guccione 6, Zoppi 4, Marinucci 6, Erba 2, Perini, Galelli (L), Amadei (L). All. Capra.

Classifica

Fumara Everest MioVolley 73 punti; Pall. San Giorgio 60; Cai Volley Stadium Mirandola 56; Davis 2c 45; Arbor Interclays 45; Volley Inzani 41; Rossetti Market Conad Alsenese 37; Giusto Spirito Rubiera 33; Moma Anderlini Modena 33; Fos Wimore Cvr 31; Calanca Persiceto 29; Pol. Riva 24; Inox Meccanica Rivalta 24; Vtb Aredici Bologna 12.

Verdetti

Fumara MioVolley promossa in B1; Pallavolo San Giorgio ai playoff; Calanca Persiceto, Pol. Riva, Inox Meccanica Rivalta e Vtb Bologna retrocesse in serie C.