Durante la lite colpisce in pieno volto la compagna, intervengono i carabinieri: lui bloccato, lei soccorsa dal 118

A Roveleto di Cadeo, intorno alla mezzanotte e mezzo del 23 dicembre, i carabinieri piacentini sono intervenuti su richiesta del 118 per una lite familiare sfociata in violenza. Un uomo, al culmine della tensione, ha infatti colpito al volta la compagna.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato l’uomo. I soccorsi del 118, invece, hanno trasportato la vittima dell’aggressione al Centro Assistenza Urgenze di Fiorenzuola.
Dopo le cure mediche, grazie all’intervento del Centro Antiviolenza di Piacenza, i militari hanno accompagnato la donna presso una struttura protetta. I carabinieri hanno immediatamente informato il pubblico ministero di turno e sono state subito avviate le procedure di tutela.