Aggredisce la compagna incinta, lei fugge di casa: scatta il codice rosso

Aggredisce la propria compagna incinta. I fatti sono accaduti la scorsa notte in un’abitazione in zona Piazzale Milano. Un passante si è imbattuto in una giovane donna che chiedeva aiuto, in evidente stato difficoltà. I soccorsi sono intervenuti in poco tempo: il 118 ha prestato le cure del caso alla donna e l’hanno condotta in ospedale.

A quel punto la ragazza ha raccontato quanto accaduto. Il compagno, un uomo di origini nordafricane, era rientrato in casa ubriaco e aveva dato in escandescenze. Prima qualche calcio ai mobili, poi la discussione poi l’aggressione, iniziando a sferrare violenti schiaffi alla compagna, incurante del fatto che fosse incinta.

A quel punto la donna ha lasciato l’abitazione per salvarsi e si è imbattuta nel passante che l’ha soccorsa. Considerato anche che non sarebbe la prima aggressione, è scattato il codice rosso: le autorità hanno allontanato l’uomo dalla casa in attesa di provvedimenti di custodia cautelare.