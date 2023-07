Due piloti feriti al campionato di enduro, uno trasportato a Parma in eliambulanza. Giornata drammatica per il campionato provinciale di enduro che si è tenuto ieri nei pressi di Travo, lungo la pista di località Zancani. Due diversi incidenti sono avvenuti infatti nel corso della giornata. Il primo motociclista infortunato non ha riportato lesioni preoccupanti, per lui è stato disposto il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza.

Grave invece il secondo motociclista, un uomo di 53 anni che dopo la caduta ha riportato lesioni serie. In questo caso l’eliambulanza ha condotto il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma.