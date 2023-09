Aggredisce la ex a bordo dell’autobus, bloccato da un finanziere fuori servizio e arrestato. I fatti sono accaduti a bordo di un bus che in quel momento stava percorrendo via Cavour. Una donna stava viaggiando sul mezzo in compagnia del suo ex compagno.

Tra i due è iniziata una lite sfociata ben presto in violenza. L’uomo, di origini sudamericane, ha iniziato a strattonare la donna, colpendola con schiaffi e cercando di strapparle la borsetta. Proprio in via Cavour, l’autobus si è fermato e la donna è riuscita a fuggire all’esterno.

L’ex fidanzato, però, l’ha seguita e ha continuato a picchiare la donna. In quel momento, fortunatamente, passava un militare della guardia di finanza fuori servizio. Quest’ultimo è intervenuto bloccando l’aggressore e chiamando la polizia. Gli agenti sono intervenuti in pochi minuti e hanno arrestato il violento.