La fiamma Olimpica di Milano Cortina fa tappa a Piacenza il 16 gennaio: appuntamento in Piazza Cavalli

La data del 16 gennaio 2026 resterà per sempre scolpita nella storia dello sport piacentino. Venerdì prossimo, infatti, la nostra città saluterà il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, evento che annuncia l’approssimarsi dei giochi invernali a cinque cerchi nel nostro Paese.

La tappa piacentina – che partirà da Piazzale Milano alle 18.12 per concludersi in Piazza Cavalli alle 19.30 con l’accensione del tripode olimpico – si configura quindi come un evento di straordinaria importanza per tutto il nostro territorio. Un evento nel segno dello sport, portatore di quei valori di unità fra i popoli, di amicizia, lealtà e rispetto che si manifestano attraverso il fair play, la solidarietà, la lealtà e il coraggio, promuovendo la pace, la non discriminazione e l’uguaglianza, e insegnando l’importanza dello sforzo, della perseveranza e della convivenza pacifica. I valori dell’olimpismo che, come CONI e anche in collaborazione con il Settore Sport-Educazione Fisica dell’Ufficio Scolastico Provinciale, ci auguriamo possano essere condivisi da tutti gli sportivi piacentini.

Per questo il Delegato Provinciale CONI, Robert Gionelli, e il Coordinatore di Educazione Fisica dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Fiorenzo Zani, rivolgono un caloroso e sentito invito a tutte le Associazioni sportive del nostro territorio a partecipare e ad assistere all’evento del 16 gennaio con tutti i propri atleti, tecnici e dirigenti sportivi, nel rispetto delle norme di sicurezza previste per l’occasione: ognuno con la propria divisa e con i propri colori sociali, per salutare e incitare i tedofori nel loro cammino e per vivere una straordinaria giornata all’insegna dei valori sociali, culturali ed educativi che sono propri dello sport.

