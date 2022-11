Aggredito dal rivale con una stampella, violenta rissa tra due clochard in via Venti Settembre

Una furibonda lite in pieno centro, davanti agli occhi increduli e spaventati dei passanti. I fatti sono accaduti alcuni giorni fa, protagonisti due clochard. I due avrebbero iniziato a litigare per poi passare alle vie di fatto. Uno dei due ha imbracciato una stampella e con quella avrebbe aggredito il rivale. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno diviso i protagonisti della violenza. Uno è stato condotto al pronto soccorso, mentre l’altro in questura: la loro posizione è al vaglio.