Aggredito con una bottigliata e rapinato nel parcheggio in via Dei Pisoni, indagini in corso

Aggredito e rapinato. I fatti sono accaduti questa notte nel parcheggio della stazione ferroviaria in via Dei Pisoni. La polizia giunta sul posto ha raccolto la testimonianza della vittima, un nordafricano di 30 anni. L’uomo ha detto di essere stato aggredito da un altro uomo, anch’egli pare di origini nordafricane.

Lo sconosciuto gli avrebbe sferrato una bottigliata in testa per poi fuggire con telefono e portafogli della vittima. Quest’ultima ha chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 lo hanno condotto al pronto soccorso con diversi tagli e ferite. Indagini in corso.