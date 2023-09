Baseball – Le giovanili del Piacenza in campo per i Tornei Regionali

In attesa del week-end di fuoco del 16-17, quando in gioco ci sarà la qualificazione alle finali scudetto di tutte le categorie, le giovanili del Piacenza Baseball non stanno a guardare e domani saranno in campo per le Coppe Regionali. Al De Benedetti, alle 16, la franchigia Brescia/Piacenza Baseball U18 ospita Codogno per la Coppa Lombardia dopo l’ottimo esordio in trasferta con Milano.

L’U15 gioca invece a Parma contro lo Junior (ore 16) in Coppa Emilia così come l’U12 che alla stessa ora è ospite del Collecchio. Per tutte la speranza di fare strada nelle manifestazioni regionali che tradizionalmente chiudono la stagione agonistica che comunque per le nostre squadre si profila ancora lunga lunga e impegnativa con a ottobre il Memorial Fontana U23 ed il Torneo Farnese organizzato dal Piacenza.