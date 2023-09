Ubriaco perde il controllo dell’auto ed esce di strada, 31enne nei guai

Un operaio di 31 anni denunciato dai carabinieri del Radiomobile di Piacenza.

Ha perso il controllo della propria auto allimbocco della tangenziale ed ha terminato la corsa fuoriuscendo di strada. L’incidente è successo poco dopo luna della notte dell 8 settembre, allaltezza della rotatoria davanti al negozio Leroy Merlin. Per fortuna, il 31enne che era alla guida non è rimasto ferito, solo qualche piccolo acciacco ed è riuscito ad uscire autonomamente dallabitacolo. Per accertare l’esatta dinamica del sinistro è stato inviato lequipaggio del Radiomobile di Piacenza che sul posto ha sottoposto loperaio ad alcoltest, risultando positivo. Aveva un tasso alcolemico più del doppio del limite consentito.

All’automobilista gli è stata ritirata la patente di guida ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Un paio dore prima, nella centralissima piazza Oliveti a Carpaneto Piacentino (PC), alla guida della propria auto, un uomo di 35 anni è andato a sbattere contro unauto in sosta senza fermarsi. Un cittadino che ha assistito alla scena ha chiamato subito il 112 segnalando laccaduto.

La pattuglia dei carabinieri di Lugagnano giunta sul posto, ha verificato i danni allauto parcheggiata e, dopo aver acquisito tutte le indicazioni del testimone, compreso il tipo dauto e parte della targa, si è messa subito alla ricerca del veicolo.

Dopo una mezzoretta, la pattuglia riusciva a rintracciare e fermare lauto sulla SP 29 con a bordo il proprietario, un uomo del luogo di 35 anni, che veniva sottoposto ad alcotest risultato negativo. Lautomobilista, però, era alla guida senza patente perché precedentemente ritirata.