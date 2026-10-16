Aggressioni al personale ferroviario, Tagliaferri: “Per il 2024 due conteggi diversi, chiedo chiarezza e più prevenzione”

«Per il 2024, in due riscontri istituzionali, risultano 88 e 102 aggressioni al personale ferroviario. Non sostengo che uno dei dati sia falso: chiedo di sapere se siano cambiati il periodo di rilevazione, il perimetro o i criteri di conteggio. Per affrontare il problema della sicurezza bisogna partire da numeri chiari», dichiara Giancarlo Tagliaferri, consigliere di Fratelli d’Italia nell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

La documentazione più recente di Trenitalia Tper riporta per il 2025 91 aggressioni, 39 infortuni e 544 giornate di assenza. «Sono cifre che impongono attenzione alle condizioni di lavoro di capotreno e personale viaggiante. Voglio conoscere le misure preventive effettivamente adottate e quelle previste sui collegamenti piacentini», prosegue il consigliere.

La richiesta di accesso agli atti n. 344/2026 conteneva otto quesiti; nel riscontro regionale figurano anche richiami ai punti 11, 12 e 13. «Chiedo una corrispondenza puntuale con le domande che ho posto, soprattutto sui presidi, sulle valutazioni del rischio e sugli interventi programmati. Nessuna polemica sulla trasmissione materiale degli allegati: il tema è la precisione delle informazioni e la tutela di chi lavora», conclude Tagliaferri.