Agrisystem-welcome-day-il-23-novembre-per-il-Dottorato-per-il-sistema-agroalimentare

Agrisystem parte ufficialmente, con il welcome day, giovedì 23 novembre alle ore 18 presso la sala convegni G. Piana, il nuovo ciclo del Dottorato per il sistema agroalimentare: sono 33 i giovani che hanno appena intrapreso all’Università Cattolica di Piacenza il percorso di formazione e ricerca che li condurrà, al termine di tre anni di intenso lavoro, a conseguire il titolo di dottore di ricerca, il terzo e più alto livello della formazione universitaria in Italia e nel resto del mondo.

Agrisystem avvio delle lezioni

Il 23 novembre prossimo, dalle 18 presso la Sala G. Piana dell’Università Cattolica, si terrà il momento ufficiale di avvio delle lezioni. Dopo il benvenuto del Coordinatore della Scuola prof. Paolo Ajmone Marsan e i saluti della preside della facoltà di Economia e Giurisprudenza Anna Maria Fellegara e del preside della facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali Marco Trevisan il programma prevede l’intervento di due dottori di ricerca Agrisystem, Stefano Marta, che oggi lavora all’OCSE “Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico” come responsabile dell’Unità “città intelligenti e sostenibili” e di Tito Caffi, oggi professore associato della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, dipartimento di Scienze delle produzioni vegetali sostenibili (DI.PRO.VE.S.) dell’Università Cattolica.

Percorso formativo che forma professionalità dotate di comeptenze

“Quello proposto da Agrisystem, che ha aderito anche quest’anno al Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico, istituito dalla Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, è un percorso che forma professionalità dotate di competenze multidisciplinari, in grado di leggere e governare i processi d’innovazione da una prospettiva sempre più internazionale e di offrire un contributo essenziale alle aziende del settore agroalimentare chiamate a coniugare il necessario radicamento territoriale con la capacità di competere in un mercato sempre più globalizzato» ricorda il professor Ajmone Marsan «Un progetto reso possibile dal sostegno importante di aziende e istituzioni, testimoniato dalle 19 borse di studio mese a disposizione incluse quelle finanziate dal PNRR. Un ringraziamento particolare va a Fondazione di Piacenza e Vigevano, Fondazione Invernizzi, Fondazione Parizzi e Crédit Agricole, che hanno da sempre dato un prezioso sostegno alla scuola”.

Agrisystem i numeri

Dal 2006 ad oggi sono 234 i giovani ricercatori che hanno completato il percorso di dottorato, a cui si aggiungono i 129 dottorandi in corso, di cui 33 neo ammessi a questa edizione, sia italiani che internazionali.