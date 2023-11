Alleva i tuoi Sogni, ritorna il progetto ideato e organizzato dalla compagnia Étoile Ballet Theatre – AUDIO

Alleva i tuoi Sogni ideato e organizzato dalla compagnia di balletto e centro di formazione Étoile Ballet Theatre ritorna. E’ un progetto per le scuole il cui primo incontro è previsto per giovedì 23 novembre alle ore 9 al teatro Verdi di Castel San Giovanni.

Alleva i tuoi sogni il progetto

“E’ un progetto per le scuole – spiega Walter Angelini . Primo Ballerino e coreografo internazionale e Direttore Artistico di Étoile Ballet Theatre – rivolto agli studenti delle secondarie di secondo grado. Si tratta di una iniziativa che ha come tema i sogni, io e mia moglie Ines Albertini, Prima Ballerina e coreografa internazionale avevamo un sogno fin da quando ervamo piccolissimi, 6 anni, volevamo diventare dei ballerini professionisti. Questo ha richiesto grandi sacrifici e grande impegno, perchè i sogno si ascoltano, nutrono, accudiscono guidano e si lasciano sfogare, ma questo richiede perseveranza, sacrificio e lavoro. Questo progetto – continua Angelini – vuole proprio avvicinare i giovani e stimolarli a inseguire i propri sogni”.

Audio Intervista Walter Angelini

Alleva i tuoi sogni il primo incontro giovedì 23 novembre

“Giovedì 23 novembre durante il primo appuntamento gli studenti avranno la possibilità di poter incontrare – anticipa Walter Angelini – figure professionali del mondo del balletto e non solo. Incontreranno la professoressa Elisa Vaccarino storica e studiosa di danza, Ines Albertini Prima ballerina internazionale e coreografa, incontreranno anche me nella veste di Primo ballerino internazionale e coreografo, Mino Manni, attore, regista e direttore artistico, Antonio Visentin Consulente audio visivo, il Professor Maurizio Dossena storico e l’imprenditrice Arianna Burzoni.

Alleva i tuoi sogni continua

“il progetto continua dopo la prima serata – dice Angelini – in quanto gli studenti saranno i protagonisti del premio alleva i tuoi sogni attraverso degli elaborati, testi scritti e disegni, e il 22 febbraio 2024 al teatro Politeama di Piacenza, assisteranno allo spettacolo della nostra compagnia di balletto la Fanciulla di neve e alla fine verranno premiati i primi 3 classificati per ogni sezione con del materiale didattico e di libreria”.

Alleva i tuoi sogni il progetto didattico

“L’aspetto didattico consiste innanzitutto nel fatto, che è rivolto al mondo della scuola – spiega il Professor Maurizio Dossena – il quale lo seguirà conseguendone i risultati, quindi un aspetto anche formativo, perché nonostante il contorno sia di carattere artistico, quindi con la dovuta leggerezza, ci sono però dentro aspetti educativi e formativi, che per gli adolescenti sono importantissimi. I sogni sono cose serie, e non sono evanescenti, ce n’è bisogno per i giovani perchè si possano organizzare secondo criteri di scelta adeguati. Si tratta di un progetto molto bello con dei connotati artistici di prim’ ordine e per i giovani ce n’è una grande necessità in quanto sono sempre più circondati da cose frivole non come questà che è molto corposa.

Informazioni

“Le informazioni sono reperibili – indica Angelini – sul nostro sito web ufficiale, o sulla pagina instagrame della compagnia.

I Sostenitori

“Ci teniamo – chiude Angelini – ad un ringraziamento al nostro sostenitore che è la banca Credit Agricole e il suo responsabile territoriale Giacomo Ferrini e gli sponsor Ltp carburanti e servizi, BFT Burzoni, la cartoleria ABC di Borgonovo, Puma Libreria a Castel San Giovanni, Buffetti Scherz Piacenza i Cucinieri Piacenza e tutti coloro che sono voluti rimanere anonimi”.