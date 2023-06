Al Conservatorio lezioni e performance aperte al pubblico

In occasione del corso di Orientamento attivo Scuola Università, il Conservatorio Nicolini apre le proprie porte per far assistere la cittadinanza a lezioni e inserti musicali tenuti dai docenti e dagli allievi della scuola di alta formazione musicale di via Santa Franca.

Mercoledì 14 giugno nel Salone del Conservatorio dalle ore 10 alle 11 spazio agli strumenti a corda, tra cui violino, viola, violoncello e contrabbasso, con approfondimenti, dimostrazioni, sperimentazioni e percorsi di studio a cura dei docenti Joseph Cardas, Giancarlo Catelli, Marco Decimo e degli allievi Giulia De Fontes e Francesco Pin che si esibiranno inoltre in un quintetto d’archi. A seguire il professor Andrea Massimo Grassi, docente dell’Accademia Teatro alla Scala terrà una lezione speciale sul valore sociale del teatro musicale che si potrà seguire in diretta anche sul canale YouTube del Conservatorio. Infine, intorno a mezzogiorno, il professor Roberto Recchia e gli allievi del corso di arte scenica mostreranno come si prepara una prova di teatro musicale con l’esecuzione di arie e duetti dall’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti. Giovedì 15 dalle ore 10 alle 13, il professor Andrea Massimo Grassi terrà una lezione sui mestieri della musica e del teatro musical e dalle 12 il docente Riccardo Dapelo mostrerà i percorsi di studio Compositivi e Tecnologici; lezioni che si svolgeranno solo online ( per maggiori informazioni si può contattare assistenza@conservatorio.piacenza.it). Sabato 17 giugno dalle 10 alle 11.30 la Biblioteca e gli Archivi Discografici del Conservatorio saranno aperti dalla docente Patrizia Florio che spiegherà come si conserva la musica, i vari tipi di scrittura, i documenti iconografici e letterari, la funzione della memoria storica nel vivere la musica nel presente. Alle 11.30 nel Salone l’evento Il Coro – Respirare insieme; vivere insieme una prova di canto corale con il docente Elia Orlando e gli allievi del corso di formazione corale. Durante la mattinata di martedì 20 giugno si potrà assistere all’allestimento delle installazioni music-mediali, da parte del docente Edoardo Bellucci,

protagoniste della Maratona Musicale del giorno dopo; in occasione della Giornata Europea della Festa della Musica, che quest’anno ha come tema “Vivi la vita”, il Conservatorio aprirà i propri spazi alla cittadinanza con installazioni music-mediali e concerti dedicati al repertorio del Novecento e contemporaneo.