Tomba romana nell’ospedale di Piacenza, visita guidata sabato 17 giugno

Sabato 17 giugno, alle 16.30, in occasione delle Giornate europee dell’Archeologia, sarà possibile visitare la tomba romana collocata nel seminterrato dell’ospedale di Piacenza (padiglione polichirurgica). La visita sarà guidata da Marco Podini, funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza. Il punto di ritrovo, sempre alle 16.30, sarà di fronte alla vicina chiesa di Santa Maria di Campagna (piazzale delle Crociate, 5). Potranno visitare la tomba venti persone al massimo, eventualmente suddivise in due gruppi da dieci.

Il restauro della tomba, terminato di recente, è stato realizzato con fondi ministeriali sotto la direzione scientifica e tecnica della Soprintendenza e con il sostegno dell’Azienda Usl di Piacenza. I lavori edili e di valorizzazione e restauro sono stati condotti dall’impresa Pizzasegola Dioscoride e dalla restauratrice Alessandra D’Elia su progettazione dell’architetto Daniele Silva.

La tomba, rinvenuta nel 1998, durante la costruzione del Polichirurgico, necessitava da tempo di un intervento di restauro e valorizzazione che consentisse di renderla fruibile. Nel maggio del 2021 è stata inaugurata la nuova sezione archeologica romana dei Musei civici di Piacenza a Palazzo Farnese, dove il letto in osso decorato rinvenuto all’interno della tomba ha trovato la sua definitiva sistemazione. L’intervento conservativo sulla tomba completa quindi l’opera di restituzione alla pubblica fruizione di questo rinvenimento e del relativo contesto archeologico.