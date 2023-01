Al Mercato Coperto di Campagna Amica si celebrano le proprietà della vitamina C

In tavola gli alleati preziosi del benessere: al Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana, 17 le iniziative del finesettimana saranno dedicate alla vitamina C, all’interno della festa a tema nazionale di Campagna Amica.

Per combattere gli effetti del ritorno del gelo e del maltempo e prevenire i malanni di stagione arriva infatti il primo “Vitamina Day” con appuntamenti speciali nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica in tutta Italia, dove sarà possibile scoprire i rimedi naturali contadini, che non mancano di riscontri oggettivi, contro raffreddore, mal di gola, tosse e le forme influenzali tipiche del periodo.

A partire da oggi al Mercato Coperto di Piacenza, nell’apertura del venerdì dalle 16 alle 21, via agli eventi con un ricco menù dedicato, dai crostini con ricotta e marmellata di arance al risotto con gli agrumi.

Domani e domenica le proposte proseguiranno nel pranzo contadino, all’insegna del gusto e del benessere. Il menù preparato dalla cuoca Simona Rossi de “I Pasticci di Simona” prevede la pasta con broccoli e formaggio, il risotto agli agrumi, le scaloppine al limone e la frittata con i peperoni.

Tra i protagonisti da scoprire e gustare, ci saranno quindi gli agrumi dell’azienda agricola di Pasquale Russo e la verdura delle aziende agricole “Savi Andrea”, “Gusto Puro” e “Mulino di Bisi”. La Vitamina C sarà protagonista anche del menù dell’agriturismo “Il Viandante” di Borgonovo, realizzato dal cuoco contadino Paolo Oddi, presidente di Terranostra.

Tornando al Mercato Coperto, questa domenica 29 gennaio è previsto il laboratorio per bambini a cura di MasterKids Italia, con i piccoli cuochi che prepareranno i pisarei e fasò e il birramisù. Per informazioni è possibile contattare il 335-5330455.

Gli eventi arricchiranno la tradizionale programmazione del Mercato Coperto, che oggi, come ogni venerdì, prevede l’agri-pizza e il fritto misto di pesce.