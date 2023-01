La Parigi musicale ai tempi di Debussy, evento alla sede degli Amici della Lirica il 29 gennaio

Domenica 29 Gennaio 2023 alle ore 17.00 presso la sede degli Amici della Lirica a Piacenza è in programma “LA PARIGI MUSICALE AI TEMPI DI DEBUSSY”. Un appuntamento a cura del M.o GIAN FRANCESCO AMOROSO, con la partecipazione del soprano LORNA WINDSOR.

Il Teatro Municipale propone “Pelléas et Mélisande” di Claude Debussy, opera in cinque atti composta fra il 1893 d il 1902, che andò in scena per la prima volta al Théàtre National de l’Opera Comique di Parigi il 30 aprile 1902. Siamo in un periodo in cui il linguaggio musicale stava mutando radicalmente andando verso avanguardie sempre più sperimentali. Il Pelléas et Mélisande di Debussy si colloca proprio in questo clima di cambiamento.

Per meglio comprendere le affascinanti atmosfere della Ville Lumière di quegli anni, il soprano Lorna Windsor e il pianista e musicologo Gian Francesco Amoroso, attraverso alcune pagine di Debussy, Chausson e Satie accompagneranno il pubblico in un variegato percorso musicale mostrando i diversi volti della Parigi musicale ai tempi di Debussy.

L’ingresso è libero, sino ad esaurimento posti con precedenza ai soci degli Amici della Lirica.

Per info e prenotazioni 333/5320655.

Nell’occasione sarà possibile iscriversi all’associazione o rinnovare la tessera.