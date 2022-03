Al via il 23 marzo la Scuola di dialetto piacentino

A chi è curioso di apprendere i rudimenti di scrittura e lettura di quella che noi definiamo Lingua

Madre, vi diciamo che sono aperte le iscrizioni alla sessione primaverile di Scuola di Piacentino

“Luigi Paraboschi” della Famiglia Piaśinteina, realizzata in collaborazione con la Banca di

Piacenza.

Si inizia mercoledì prossimo, 23 marzo, alle ore18:30 presso la Sala Casaroli di PalaBancaEventi

(già Palazzo Galli), con ingresso da via Mentana 7.

La scuola ha la durata di sei lezioni per sei mercoledì, poi ci si cimenterà in un saggio finale, per chi

vorrà farlo.

Per iscriversi, sul sito www.famigliapiasinteina.com, c’è la scheda di iscrizione da mandare via mail

a: famigliapiasinteina1953@gmail.com oppure candalabissa@gmail.com

Se non si riesce a compilare il modulo, basta presentarlo alla prima lezione, ma vi chiediamo di

comunicarci la vostra disponibilità via mail agli indirizzi qui sopra.

Il corso è gratuito e alla fine verrà consegnato un attestato di frequenza.