Un prestigioso laboratorio di teatro e cinema in pieno centro, al via il progetto Bottega XNL. Marco Bellocchio: “Eccellenza per Piacenza” – AUDIO

È stato presentato sabato 26 marzo, in un partecipato evento aperto alla cittadinanza che si è svolto nell’auditorium di XNL Piacenza, il progetto “Bottega XNL”, tenuto a battesimo dalla sua ideatrice e direttrice artistica Paola Pedrazzini, con il maestro Marco Bellocchio, Palma d’oro alla carriera, e dal presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi. Sono quindi intervenuti i due maestri che apriranno per primi l’esperienza di questa innovativa “bottega” contemporanea: Leonardo Di Costanzo, regista rivelazione dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia con il film AriaFerma, e Marco Baliani, regista teatrale tra i protagonisti della scena italiana.

Con la presentazione del progetto Bottega XNL, relativo alle arti teatrali e cinematografica, la Fondazione di Piacenza e Vigevano prosegue la sua azione per sviluppare XNL Piacenza, come un centro delle arti contemporanee aperto e vivo in modo permanente. Un luogo in grado di valorizzare la trasmissione dei saperi, di sviluppare innovazione culturale e in cui, oltre all’esposizione e alla fruizione delle arti, si realizzino attività di ricerca e di produzione di contenuti estetici e uno scambio culturale orientato alla cura del territorio.

La Bottega XNL è stata immaginata, e poi progettata, come un luogo in cui i maestri di Cinema e Teatro possano tramandare i propri saperi a giovani allievi che vogliano fare di queste arti il proprio ‘mestiere’. Così come avveniva nelle antiche botteghe rinascimentali, si è pensato a un luogo in cui l’apprendimento si realizzi nel fare, nel prendere parte al processo creativo, nel forgiare insieme – allievi e maestri – contenuti artistici di caratura elevata, apprendendo così la tecnica, il lavoro, i “segreti di bottega”.

Il progetto, ideato e curato dalla direttrice artistica Paola Pedrazzini, trova oggi la sua collocazione al secondo piano dell’edificio di XNL Piacenza, istituzione culturale di Fondazione di Piacenza e Vigevano, che diviene sede della Fondazione Fare Cinema, presieduta dal maestro Marco Bellocchio, e dell’Istituto di Teatro Antico dell’Emilia Romagna, che promuove il Festival di Veleia.

A cura di queste due importanti realtà del territorio, che abiteranno stabilmente la Bottega XNL si terranno corsi di alta formazione artistica – Fare cinema e Fare Teatro – rivolti a giovani appena usciti dalle scuole d’arte teatrale e cinematografica, che avranno come esito, rispettivamente, la produzione di cortometraggi d’autore e spettacoli o elementi teatrali. L’attività della Bottega sarà altresì integrata da una programmazione di rassegne e laboratori, che concorreranno a costruire un dialogo continuo con le scuole e la cittadinanza.

Il progetto “Bottega” è erede dell’esperienza dei laboratori di alta formazione di Fare Cinema, creati a Bobbio dal Maestro Marco Bellocchio, che dell’imparare attraverso il ‘fare’ ha fatto la cifra distintiva dei suoi corsi di cinematografia e che sarà grande protagonista anche di questa nuova sfida culturale (che raddoppia con l’alta formazione di Fare Teatro).

I primi due grandi “Maestri di Bottega” saranno il regista cinematografico Leonardo Di Costanzo e il regista, autore e attore teatrale Marco Baliani, che hanno accolto l’invito ad aprire l’esperienza delle botteghe di cinema e teatro.

Quale sarà il destino dei prodotti artistici realizzati nelle singole “botteghe”, è un altro aspetto cruciale del progetto. I film nati nella bottega d’artista di Fare Cinema saranno difatti presentati in prima visione al pubblico del Bobbio Film Festival, che si tiene tradizionalmente in estate; mentre gli spettacoli nati nella bottega di Fare Teatro saranno messi in scena nel sito archeologico di Veleia, durante il Festival del Teatro Antico che si tiene sempre nei mesi estivi. I contenuti artistici nati da queste botteghe avranno la stessa dignità e caratura d’autore dei titoli in cartellone.

Realizzando questo circuito virtuoso di formazione-produzione-fruizione il progetto Bottega XNL si pone come l’anello di congiunzione di una rinnovata geografia culturale, che mette in comunicazione città e provincia, realizzando una feconda triangolazione tra il capoluogo, il borgo di Bobbio – caposaldo artistico con il Bobbio Film Festival – e il sito archeologico di Veleia, il cui nome è indissolubilmente legato al Festival del teatro antico, che ne rinnova ogni anno il genius loci.

Saldando nel crocevia del Centro XLN Piacenza queste tre importanti realtà della cultura del territorio – Piacenza, Veleia e Bobbio – il progetto “Bottega” intende realizzare una sintesi virtuosa che possa valorizzarle reciprocamente. Le valli piacentine attirano, in estate, persone da fuori provincia e dal milanese e cittadini che salgono verso le seconde case. Proposte culturali di alto livello come quelle proposte a Veleia e Bobbio, sono frequentate da appassionati di teatro e cinema, e da molti turisti culturali. Chiudendo il cerchio fra la provincia e la città, Bottega XNL si propone di far vivere questi progetti anche nei mesi invernali a Piacenza città, disponendo il territorio a divenire sempre di più sinonimo di cinema, teatro, arte. Una vera capitale culturale.

Subito il primo bando Fare Teatro e a settembre parte Fare Cinema

Sarà il bando Fare teatro il primo a uscire, nei prossimi giorni, per raccogliere le candidature degli allievi che lavoreranno con il Maestro Marco Baliani. Lo spettacolo diretto da questo eclettico protagonista del teatro italiano, che da sempre crede nella potenza pedagogica del teatro, entrerà a pieno titolo nel Festival di Teatro antico di Veleia, edizione 2022.

Il Master del regista Leonardo Di Costanzo si terrà invece a settembre, finalizzato alla produzione di un corto d’autore che sarà inserito nella programmazione di una delle successive edizioni del Bobbio Film Festival.