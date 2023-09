Il saluto del sindaco Franco Albertini agli studenti di Alta Val Tidone

In occasione dell’avvio dell’anno scolastico, il Sindaco Franco Albertini, accompagnato dal Vicesindaco Andrea Aradelli, ha reso visita alla scuola primaria di Trevozzo e alle scuole primaria e secondaria di primo grado di Nibbiano, incontrando gli alunni, il corpo insegnanti e il personale scolastico per “rivolgere loro un affettuoso augurio di buon anno e per raccogliere le prime impressioni e le richieste che possano contribuire a migliorare l’esperienza educativa, sociale ed umana che si apprestano a vivere”.

“L’inizio della scuola è sempre un momento molto emozionante, nel quale si intrecciano sensazioni, timori e speranze – ha sottolineato il Sindaco Albertini – È l’inizio di un percorso bello e utile, non solo per gli studenti, ma anche per gli insegnanti e per il personale nel loro delicato ruolo, consapevoli che questa esperienza segnerà la crescita culturale ed umana di una generazione che rappresenta il nostro futuro oltre che il nostro presente”.

“Come Amministrazione ci sentiamo fortemente responsabilizzati a questo e rinnoviamo il nostro impegno ad essere costantemente al fianco del mondo della scuola e dei suoi attori, pronti ed attenti a soddisfare come sempre secondo le possibilità le istanze che possano agevolare questo delicato ed entusiasmante cammino”.