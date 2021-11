Albinoleffe – Piacenza: l’informativa sui biglietti

La società U.C. ALBINOLEFFE S.R.L. comunica che dalle ore 12:00 del 26 novembre 2021 sarà attiva la prevendita dei biglietti per la gara Albinoleffe – Piacenza in programma Lunedì 29 novembre 2021 alle ore 14:30 presso lo stadio “Città di Gorgonzola” di Gorgonzola, valevole per la 16^ giornata di andata del campionato Serie C 2021/2022.

I ticket saranno acquistabili solo ed esclusivamente presso i punti vendita autorizzati o online (Circuito VivaTicket a partire dalle ore 12,00 del 26/11/2021), salvo diverse disposizioni in sede di GOS.

Per individuare i punti vendita più vicini, Vi invitiamo a visitare la pagina www.vivaticket.it.

Per il settore ospiti non è obbligatoria la tessera del tifoso: un’eventuale obbligatorietà della stessa verrà valutata dalle autorità competenti in sede di GOS.

Prezzi del match

12,00 euro + diritti di prevendita per l’intero;

8,00 euro + diritti di prevendita per gli Under 18;

3,50 euro + diritti di prevendita per gli Under 14;

I tifosi ospiti potranno acquistare i ticket nel settore a loro riservato (Tribuna Est) sino alle ore 19.00 del 28/11/2021. I biglietti per il settore ospiti non saranno in vendita il giorno della gara.

I prezzi dei ticket di accesso a tutti gli altri settori sono consultabili nella pagina qui a partire dalle ore 12.00 del 26/11/2021.

Per accedere ad Albinoleffe – Piacenza

Si ricorda che l’accesso allo Stadio Città di Gorgonzola sarà consentito solo ai possessori di Certificazione Verde Green Pass. Comprovante la somministrazione della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (solo se decorsi almeno 15 giorni dalla stessa) o il completamento del ciclo vaccinale attraverso la somministrazione della seconda dose (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi). Oppure l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 72 ore per test molecolare, 48 ore per test

antigenico).