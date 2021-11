Top 10, per i Lyons c’è il recupero con Colorno. Biffi: “Non possiamo distrarci”

Il weekend del 27 novembre era stato destinato ai recuperi delle prevedibili partite rinviate per positività al Covid-19 nei gruppi squadra, e a Sitav Rugby Lyons manca alla conta la 7a giornata, in cui doveva andare in scena il Derby con HBS Colorno. Si recupera al “Beltrametti” sabato 27 novembre alle ore 14,00, per una partita sempre molto sentita e fondamentale per entrambe le squadre, chiamate a confermare le proprie ambizioni di classifica.

Colorno è la rivelazione

Il Colorno è senza ombra di dubbio la squadra rivelazione del campionato. Reduce da un anonimo 9o posto nella scorsa stagione, i biancorossi occupano la terza posizione in classifica con quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte all’attivo. In un campionato molto incerto, i colornesi hanno portato a casa vittorie importanti contro le squadre alla loro portata, compreso il prestigioso scalpo su Calvisano, portandosi nelle zone nobili della classifica. Il cambio di guida tecnica, con l’arrivo del veterano Umberto Casellato, ha portato nuova linfa al progetto, e i parmigiani sono pronti a giocarsi le proprie chance playoff. Il Colorno è reduce dalla sconfitta interna contro la capolista Petrarca Padova, finora mattatore della concorrenza.

Il punto in casa Lyons

I Lyons sono reduci da una lunga trasferta a Roma, da dove però sono tornati con quattro punti in più in classifica dopo aver battuto la Lazio. Un prova non del tutto convincente, con i bianconeri che si sono fatti rimontare 15 punti di vantaggio prima di resistere agli assalti dei biancocelesti, ma che ha rispettato l’obiettivo della vigilia. Ora ai Leoni serve ritrovare la continuità sia all’interno degli 80 minuti, sia da una partita all’altra: il trend è positivo, con tre vittorie nelle ultime quattro partite, e questa potrebbe essere la prova del nove per il gruppo di Gonzalo Garcia.

Le parole di Giacomo Biffi

“È sempre importante vincere, lo è stato ancora di più contro la Lazio essendo la squadra dietro di noi in classifica. La vittoria ci ha dato la giusta dose di fiducia per affrontare con serenità le prossime sfide. Siamo tranquilli, c’è un buon gruppo che sa che non può distrarsi dato che abbiamo dimostrato di poter fare ottime prestazioni sia prove non all’altezza. Il fattore chiave per la nostra gara sarà sicuramente la disciplina, come in ogni partita del resto: quando riusciamo a limitare i falli e a tenere lontani gli avversari ne beneficia il nostro gioco. In settimana abbiamo lavorato anche molto sui punti d’incontro dato che abbiamo riscontrato difficoltà nelle ultime due partite: fornire palloni puliti all’attacco è fondamentale per il ritmo che vogliamo dare alla partita.”

Infine, anche una nota personale per Biffi

“Questa partita sarà la mia 100esima presenza in Peroni TOP10. Un traguardo importante, che spero di festeggiare al meglio con i miei compagni.”

Tutto pronto dunque per il recupero della 7a giornata di Peroni TOP10 in casa Lyons, che vogliono confermarsi squadra tosta e risalire ancora di più una classifica sempre più corta. L’avversario è forte e affamato, per un Derby Emiliano che promette scintille in campo.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Federazione Italiana Rugby e su quella Rugby Lyons 1963, oltre che sul Canale Youtube Sitav Rugby Lyons

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Filizzola, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Via A; Portillo, Petillo, Moretto; Salvetti, Janse van Rensburg; Salerno, Rollero, Acosta.

A disp: Cocchiaro, Actis, Aloè, Cissè, Bottacci, Fontana, Via G, Boreri