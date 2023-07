Alcol alla guida, in poche ore tre incidenti causati da conducenti ubriachi: denunciati dai carabinieri

Tre automobilisti sono stati denunciati dai carabinieri di Piacenza per guida in stato di ebbrezza. A Rivergaro, Gropparello e Alseno : patenti di guida ritirate.

Dagli accertamenti eseguiti dai militari delle Stazioni di Rivergaro, Gropparello e dal Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, intervenuti per i rilievi, è risultato che i tre erano sotto effetto dell’alcol mentre guidavano e questa sarebbe stata la causa degli incidenti.

Incidente in località Bellaria sulla Statale 45

Alle ore 20 circa del 23 luglio, una donna 63enne alla guida della propria autovettura ha tamponato la vettura che gli era davanti. Una Audi A3 con a bordo il proprietario, un uomo di 68 anni. A seguito dell’urto, solo la donna ha riportato lievi ferite e per questo dopo essere stata soccorsa da personale del 118 è stata trasportata presso l’ospedale di Piacenza dove veniva sottoposta ad alcoltest. Aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito.

Incidente in località Sariano di Gropparello

Alle ore 22 circa del 23 luglio, un giovane di 27 anni, alla guida della propria autovettura, una Opel Astra, mentre percorreva la Strada Provinciale 10, nell’effettuare un sorpasso invadeva la corsia opposta è collideva con un autobus non di linea che giungeva in senso opposto, per fortuna senza passeggeri a bordo. Nell’impatto è stata coinvolta una terza autovettura regolarmente parcheggiata lungo la strada. I carabinieri di Gropparello giunti sul posto hanno effettuato i rilievi del caso. Il giovane automobilista, che ha riportato lievi conseguenze, è stato soccorso e portato al pronto soccorso di Piacenza.

Incidente in località Castelnuovo Fogliani di Alseno

Alle ore 22 circa del 23 luglio, un automobilista di 52 anni, residente in provincia di Parma, alla guida della sua auto mentre percorreva la Strada Provinciale 31, nell’effettuare un sorpasso invadeva la corsia opposta è collideva con altra vettura che giungeva in senso opposto con a bordo due giovani di 34 e 24 anni di Castell’Arquato.

Nell’incidente è stata coinvolta una terza autovettura che era subito a ridosso dell’auto con a bordo i due giovani. Nessuno ha riportato gravi conseguenze ma tutti sono stati trasportati presso il pronto soccorso di Fidenza per essere medicati.

Dei rilievi del sinistro si è occupato un equipaggio del Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda. Il 52enne che ha causato il sinistro è risultato positivo all’alcoltest. Per questo gli è stata ritirata la patente di guida, sequestrata l’autovettura e denunciato per guida in stato di ebbrezza.