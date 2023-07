Molteni: “Aumentare gli organici delle forze dell’ordine, videosorveglianza e riforma della polizia locale” – AUDIO

Molteni: “Aumentare gli organici delle forze dell’ordine, videosorveglianza e riforma della polizia locale”. Sono i tre obiettivi del Ministero dell’Interno, illustrati questa mattina dal Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, in visita alle istituzioni piacentine.

Aumentare l’organico delle forze dell’ordine

“Stiamo seguendo con molta attenzione le rivendicazioni dei sindacati di polizia anche a livello locale. Le forze di polizia stanno pagando le scelte sbagliate fatte dai governi precedenti, in particolar modo le conseguenze di quella macelleria sociale rappresentata dalla legge Madia. Il governo ha stanziato 100 milioni all’anno per dieci anni proprio per rafforzare l’organico delle forze dell’ordine. Non solo per sopperire al turnover ma anche per aumentare numericamente gli organici e innalzare la qualità del servizio”.

Videosorveglianza

“Per quanto riguardo la videosorveglianza abbiamo finanziato otto progetti rivolti a sei comuni e due unioni dei comuni della provincia di Piacenza, per circa 400 mila euro. La videosorveglianza è infatti uno strumento di deterrenza fondamentale. A questo si legano anche finanziamenti per il contrasto delle truffe agli anziani”.

Riforma della polizia locale

“L’altra grande sfida è la riforma della polizia locale. Non solo una riforma ordinamentale, ma che consenta agli enti locali di assumere più agenti. In una logica di sicurezza integrata partecipata urbana la collaborazione tra le polizie nazionali e locali, tra il ministero, i territori e gli enti locali diventa indispensabile per alzare il livello di sicurezza in un territorio importante come questo”.

Molteni si è poi congratulato con il lavoro svolto nel Piacentino in tema di sicurezza, sottolineando il contrasto alla criminalità organizzata (“Questo territorio ha dimostrato di saper intercettare le infiltrazioni nel tessuto economico”) e in fatto di criminalità giovanile (“Anche se non si registrano babygang strutturate, l’attenzione resta alta”).