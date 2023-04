Alcol e droga alla guida, una denuncia e tre patenti ritirate in una notte. Anche un 32enne fermato per furto aggravato

Sabato e domenica servizi straordinari dei carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza in tutta la provincia. Il bilancio è di una denuncia per guida in stato di ebbrezza, tre patenti ritirate, due segnalazioni alla Prefettura per assunzione di droga e una denuncia per furto aggravato

Alcol e stupefacenti al volante

I carabinieri di Piacenza hanno effettuato un controllo straordinario del territorio con particolare attenzione, nelle ore serali e notturne, alle principali vie di comunicazione della provincia, dando seguito a quanto definito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto. Al lavoro personale di gran parte delle Stazioni dipendenti, pattuglie in borghese ed alcuni equipaggi del Radiomobile per garantire un pronto impiego in caso di particolari emergenze. Vigilati anche i luoghi dei centri cittadini o le zone di maggiore afflusso per prevenire reati contro il patrimonio o truffe.

Nel dettaglio

In viale Malta a Piacenza, intorno alla mezzanotte di sabato, i militari della Stazione di Piacenza Levante hanno segnalato alla locale Prefettura quale consumatore di droga un piacentino di 36 anni. L’uomo avvicinato dai carabinieri mentre era fermo a bordo della propria auto, manifestando uno stato di alterazione, spontaneamente ha consegnato un involucro che conteneva circa un grammo di cocaina. Per l’automobilista è scattato il ritiro della patente di guida.

Stessa sorte per un 48enne, che è stato fermato dalla pattuglia dei carabinieri di Borgonovo Val Tidone a Fornello di Ziano Piacentino sabato prima di cena, insieme ad altri due amici, a bordo di un’auto. I militari hanno proceduto al controllo dei tre amici e addosso del 48enne, che era alla guida, hanno trovato un involucro con alcuni grammi di hascisc. Anche per lui ritiro della patente di guida.

Alle 3:30 di sabato, sulla SP 45 a Rivergaro, la Radiomobile di Bobbio ha fermato un automobilista di 30 anni, residente in provincia di Cremona, a bordo dell’auto che aveva in uso. Sottoposto ad accertamento con etilometro è risultato aver un tasso alcolico di tre volte oltre il limite consentito (2,03 e 2,07 grammi per litro). Ritiro della patente di guida e denuncia per guida sotto l’influenza di alcol.

Infine, verso mezzogiorno di domenica, i carabinieri di Castel San Giovanni, hanno denunciato un giovane di 32 anni per furto aggravato. I militari lo hanno fermato all’interno di un parcheggio di un supermercato in via Borgonovo e lo hanno trovato in possesso di 6 bottiglie di superalcolici per un valore di circa 100 euro, asportate poco prima all’interno del vicino supermercato. La refurtiva è stata subito restituita al gestore del supermercato ed il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria.