Alex Cremona è medaglia d’argento al Mondiale F250: “Dopo due anni in salita è un buon risultato, però mi sta un po’ stretto”

A Jedovnice in Repubblica Ceca si è disputata la terza e ultima tappa del Campionato Mondiale di Motonautica della classe F250. Alex Cremona, a causa di problemi tecnici nonostante delle buone manche, si è classificato al terzo posto nella tappa odierna e al secondo nella classifica generale. E’ stato invece l’ungherese Peter Bodor ad aggiudicarsi il Mondiale e la gara in Repubblica Ceca.

Alex Cremona è medaglia d’argento al Mondiale F250

Questo argento ha un po’ un amaro in bocca perché il titolo era alla nostra portata – spiega il campione piacentino – però le gare sono fatte così e ci è mancato quel pizzico in più per vincere il Mondiale. Sono comunque contento lo stesso del secondo posto e ringrazio il mio team Giuseppe Rossi, perché anche oggi sono riusciti a mettermi a disposizione un mezzo competitivo. Considerando questi due ultimi anni, l’incidente e il lungo recupero, mi porto dunque a casa la soddisfazione di questo argento che comunque mi va un po’ stretto”.