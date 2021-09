Motonautica, Alex Cremona in lizza per il titolo Mondiale F250, si corre in Repubblica Ceca: “La vittoria a due anni dall’incidente mi ha emozionato molto” – AUDIO

Il 4 e 5 settembre è in programma a Jedovnice in Repubblica Ceca la terza e ultima tappa del Campionato Mondiale di Motonautica delle classi F/250 e F/125, mentre la F/500 concluderà il suo viaggio in questa competizione dal 17 al 19 settembre a Cremona.

Nella 250 in lizza per il titolo Mondiale c’è Alex Cremona, il campione piacentino attualmente si trova al primo posto della graduatoria affiancato dall’ungherese Peter Bodor. Sono carico, grazie alla dose di entusiasmo giunta domenica scorsa dalla vittoria a Ternopil in Ucraina. Infatti nella seconda tappa del Mondiale siamo andati molto forte e quindi l’auspicio è di fare molto bene anche a Jedovnice in Repubblica Ceca. E’ un campo di gara piuttosto particolare, leggermente difficile anche a causa del vento, però cercheremo di continuare a combattere per le prime posizioni come abbiamo fatto fino adesso.

Cosa significa essere tornato alla vittoria a due anni dal terribile incidente?

In Ucraina mi sono molto commosso. Dopo l’incidente sono arrivati tanti pensieri, anche quello di non poter tornare a correre, poi è stato il momento del recupero e alla fine è giunta questa vittoria che ha spazzato tutti i timori di questi mesi. Sono ritornato competitivo e per questo la mia soddisfazione, e di chi mi accompagna in questa magica avventura da tanti anni, è stata grandissima. L’emozione è sempre importante, ma per ora va lasciata in un angolo perché la concentrazione deve essere riservata per il titolo Mondiale.

