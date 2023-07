Sicurezza e igiene, chiusi un supermercato e un parrucchiere cinesi. Alimenti scaduti in due locali di via Colombo

Nel pomeriggio di oggi come già avvenuto nei mesi precedenti, la polizia ha realizzato un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla Questura di Piacenza e concordato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il tutto con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, diretto anche a verificare il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Difatti, hanno concorso nel servizio anche l’Ausl, i Vigili del Fuoco e la Polizia locale. Controlli effettuati in diverse zone della città.

Un supermercato cinese in Via Colombo è stato chiuso dai Vigili del Fuoco, per delle irregolarità in materia di sicurezza e uscite di emergenza, oltre che per presenza di troppa merce infiammabile.

In zona controllato anche un parrucchiere. L’Ausl, dopo gli accertamenti, ha disposto una sanzione amministrativa a carico del titolare per mancanza sul posto del responsabile tecnico.

Disposta la chiusura di un altro parrucchiere cinese in zona Dante da parte dell’Ausl, per mancanza di sterilizzatore e verosimilmente di titolo autorizzatorio.

In un market di via Colombo e successivamente in un bar nei pressi, l’Ausl ha disposto sanzione amministrativa a carico di entrambi i titolari per mancata rintracciabilità della merce e presenza di merce scaduta. Si è proceduto a sequestrare suddetta merce per un totale di 20kg nel market e altri 2 kg nel bar, comminando ad entrambi la sanzione amministrativa prevista dalla legge 193 del 2007 art.6 commi 8 e 5 e ad pari a circa 2000 euro.

Nel corso del servizio la polizia ha controllato 75 persone e avventori di cui diversi (12) con precedenti di polizia e controllati 36 veicoli. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane.