Alla vista della polizia tenta di allontanarsi, in tasca aveva dosi di droga e contanti: denunciato minorenne

Continuano i controlli diretti a contrastare i fenomeni di spaccio tra i più giovani. Dopo le attività preventive effettuate nei pressi degli istituti scolastici e l’arresto del pusher di via Negri avvenuto venerdì 27 gennaio, ieri nel pomeriggio le pattuglie della squadra Volanti hanno intercettato un giovane minorenne che alla loro vista aveva abbandonato una bustina sospetta. I fatti sono accaduti nel pomeriggio sul Pubblico Passeggio in prossimità di piazzale Genova: gli operatori hanno notato un minore compiere movimenti sospetti e si sono così avvicinati: a quel punto il giovane ha lasciato cadere una bustina trasparente per poi tentare di darsi alla fuga. Ma gli agenti lo hanno fermato poco dopo.

Colto in possesso di diversi “confezionamenti” oltre a quello abbandonato al suolo ed ingiustificate somme di denaro, è stato denunciato e tutto quanto rinvenuto sottoposto a sequestro.