Alloggi Erp, sul sito del Comune di Piacenza pubblicate le graduatorie di assegnazione

Sono pubblicati sul sito www.comune.piacenza.it (con evidenza anche in home page) e sull’Albo pretorio online, nonché in formato cartaceo presso l’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa di via XXIV Maggio 28, la graduatoria definitiva delle domande ammesse – con la relativa posizione e punteggio assegnato – e l’elenco delle domande escluse, tra quelle presentate dal 1° settembre al 2 novembre scorsi, per la partecipazione al secondo bando del 2022 riguardante l’assegnazione e la gestione degli alloggi Erp.

Complessivamente, sono pervenute 491 richieste, di cui 316 sono state ammesse.

Per consentire una maggiore conoscenza e diffusione, la graduatoria e l’elenco delle esclusioni sono stati condivisi anche con gli sportelli Informasociale del Comune di Piacenza, nonché con le Organizzazioni sindacali confederali degli Inquilini.

La graduatoria è efficace dal giorno della sua pubblicazione, avvenuta il 30 gennaio, e conserva validità sino a quando entrerà in vigore la successiva.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa del Comune di Piacenza (0523-492162).