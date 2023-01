Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di installazione rete in aderenza lungo la Strada Provinciale n. 69 di Ceci, nel territorio comunale di Bobbio.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 69 di Ceci, alla progressiva km 0+450 circa, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00, di tutti i giorni feriali, dal 01.02.2023 al 10.02.2023, per tutte le categorie di veicoli (ad eccezione dei mezzi di soccorso in condizioni di emergenza).