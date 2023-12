Alloggi Erp, pubblicate le graduatorie provvisorie. Entro il 4 gennaio le osservazioni

Sono pubblicate sul sito www.comune.piacenza.it, con evidenza anche in home page e sull’Albo pretorio online – nonché affisse, in formato cartaceo, presso l’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa di viale Beverora 57 – le graduatorie provvisorie relative al 2° bando 2023 per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, con riferimento alle domande presentate dal 1° settembre al 2 novembre scorso. Gli elenchi comprendono le istanze ammesse, con i punteggi assegnati, nonché le domande escluse, con relative motivazioni.

Eventuali osservazioni potranno essere trasmesse entro e non oltre il 4 gennaio prossimo, per la valutazione dell’apposita Commissione e la formulazione della graduatoria definitiva, che sarà pubblicata – unitamente all’elenco definitivo delle domande escluse – entro il 1° febbraio 2024.

I cittadini interessati potranno far pervenire le loro osservazioni tramite posta elettronica certificata (inviata solo da un’altra casella PEC) all’indirizzo protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it, eventualmente avvalendosi dell’assistenza per la compilazione e l’inoltro fornita gratuitamente dai Caf convenzionati con il Comune di Piacenza. In alternativa, è possibile l’invio mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa di viale Beverora 57, dove è possibile consegnare la documentazione anche a mano negli orari di apertura: il lunedì dalle 8.45 alle 13.30, il mercoledì dalle 8.45 alle 12 e il giovedì dalle 8.45 alle 13.30, nonché dalle 15.30 alle 17.30.

Per qualsiasi informazione, l’Ufficio risponde negli orari sopraindicati allo 0523-492162.