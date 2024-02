Calcio Giovanile – Alsenese: “Insulti razzisti, abbandoniamo il campo”, Academy Moretti: “È tutto falso”

Un’altra brutta pagina nel calcio giovanile piacentino. Ieri, nel campionato Giovanissimi, la gara tra Academy Moretti e Alsenese non è stata portata a termine. La squadra valdardese, a causa di alcuni insulti razzisti, ha preso la strada dello spogliatoio a dieci minuti dal termine.

“Un mio ragazzo di colore è stato insultato per il colore della pelle dagli avversari – ha giustificato Luca Patelli, allenatore dell’Alsenese, ai microfoni dei colleghi di Libertà – e quando l’Academy ha messo a segno il gol del 2-1 con il nostro portiere fuori dai pali per soccorrere un compagno colpito al capo, ho scelto questo gesto perché ero esasperato per quanto hanno subito i miei ragazzi. Fortunatamente il giocatore è stato trasportato all’ospedale e gli accertamenti hanno dato esito negativo”.

Respinge tutto quanto la società di Quarto, nelle parole del presidente Daniele Moretti: “Non commentiamo le accuse che ci vengono mosse, ma lo faremo quando mercoledì prossimo sarà pubblicato il comunicato ufficiale dal quale emergerà la realtà dei fatti”.