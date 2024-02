Monitoraggio dei carabinieri a Castel San Giovanni, 83 persone identificate e 65 veicoli controllati

Sul territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di Piacenza sono stati avviati una serie di controlli straordinari al fine di prevenire il compimento di reati, in particolare con riguardo ai furti in abitazione e in materia di stupefacenti.

In Castel San Giovanni i carabinieri della locale Stazione, coadiuvati nel caso di necessità urgente da un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Piacenza, per il secondo sabato di fila dalle 20,00 circa sino a notte inoltrata hanno effettuato un mirato servizio preventivo di controllo e presidio del territorio.

Posti di controllo alla circolazione stradale, verifiche in alcuni esercizi pubblichi, vigilanza nei luoghi solitamente frequentati da giovani, controllo delle persone sottoposte ad obblighi giudiziari, sono state le priorità nello svolgimento del servizio.

Il bilancio

Il bilancio conclusivo nei due sabati di servizio è stato di 83 persone controllate su 65 mezzi fermati durante i posti di controllo effettuati sulla via Emilia e sulle principali strade di ingresso ed uscita dal paese.

Comminate alcune contravvenzioni al codice della strada soprattutto per violazioni riguardanti la velocità, l’uso delle cinture di sicurezza ed in un caso circolazione con revisione dell’auto scaduta. Quattro esercizi commerciali controllati risultati regolari insieme a tutti gli avventori presenti.

Sei sono state le verifiche effettuate nei confronti di persone che sono sottoposti a misure giudiziarie.

Un giovane è stato denunciato per ingresso e permanenza illegale sul territorio nazionale. Lo straniero di 26 anni, irregolare, è stato fermato in centro a Castel San Giovanni, portato in caserma, identificato, foto-segnalato, denunciato per ingresso illegale e invitato a presentarsi presso la Questura di Piacenza per la regolarizzare la sua posizione