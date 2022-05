Karate – grande successo per il campionato regionale e Trofeo Coni a Piacenza

Il Karate Piacenza Farnesiana – Acrobatic ha organizzato domenica 15/05/2022 il campionato regionale esordienti FIJLKAM – Coni (età 12-13 anni) presso il palazzetto dello sport di via Alberici.

Numerose le società provenienti da tutta l’Emilia Romagna che hanno partecipato alla fase di qualificazione dei campionati italiani che si terranno dal 2 al 4 giugno ad Ostia (Roma) presso il Centro Olimpico Federale della FIJLKAM.

Risultati e qualificazioni

La società piacentina ha conseguito un altro straordinario successo. Tutti e sei gli atleti piacentini si sono qualificati per i campionati italiani. Nella categoria -45kg medaglia d’oro per Gaia Granelli e medaglia d’argento per Ginevra Livelli. Dopo aver battuto le avversarie della regione si sono dovute affrontare nella finale.

Nella categoria -50kg anche Aurora Longeri ed Eva Dallavalle dopo aver superato le avversarie della regione si sono cimentate nella finale. Medaglia d’oro per Aurora Longeri e medaglia d’argento per Eva Dallavalle.

Primo posto nel femminile

La società piacentina guidata dal Maestro Gian Luigi Boselli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal tecnico Giorgio Livelli si è classificata al 1° posto nella classifica femminile del campionato regionale.

Si sono distinti anche Andrea Carnevale nella categoria -38kg e Ali Bouaichi. Entrambi alle loro prime esperienze di gara conquistando entrambi la medaglia di bronzo e il pass per i campionati italiani.

Al termine del campionato regionale si è tenuto anche il Trofeo Coni regionale (fase di qualificazione per il Trofeo Coni Karate nazionale). Per le categorie femminili era riservato unicamente alle vincitrici della categoria -45kg e della -50kg. Pertanto Gaia Granelli e Aurora Longeri hanno disputato un intenso incontro che ha entusiasmato il folto pubblico presente e ha prevalso di misura la Granelli che pertanto farà parte della squadra regionale che disputerà in Toscana a fine settembre il Trofeo Coni nazionale.

Il Trofeo Coni Nazionale è una “miniolimpiade” italiana relativa a tutti gli sport e nelle passate edizioni. Ha riscosso un enorme successo con circa 5.000 partecipanti fra atleti e accompagnatori.