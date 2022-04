Il Comune di Alta Val Tidone lancia la sfida al cambiamento climatico, collaborazione con Siram Veolia per un progetto di riqualificazione energetica ￼

Il Comune di Alta Val Tidone lancia la sfida al cambiamento climatico. Con il contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP) appena siglato con Siram Veolia, gruppo leader nei servizi di efficienza energetica e gestione integrata delle risorse, è stata avviata una nuova collaborazione con il Comune di Alta Val Tidone per l’efficientamento energetico degli edifici e della pubblica illuminazione. Il progetto durerà per i prossimi 17 anni, con l’obiettivo di ridurre l’emissione di circa 2.800 tonnellate di CO 2 .

La nuova collaborazione – presentata questa mattina nella sede comunale di Nibbiano – prevede la riqualificazione e la successiva gestione delle centrali termiche degli immobili del Comune di Alta Val Tidone (di circa 3.000 abitanti) ubicate nelle varie frazioni. Nel polo scolastico di Nibbiano sarà inoltre realizzata una centrale integrativa, alimentata da una caldaia a pellet di nuovissima concezione. Il nuovo impianto a biomasse performante e a basso impatto ambientale (costituito da due caldaie a pellet da 100 KW/cad, biomassa proveniente da filiera locale), contribuirà significativamente al percorso di decarbonizzazione intrapreso dal Comune. Inoltre è prevista l’estensione, il potenziamento e la riqualificazione della rete di pubblica illuminazione comunale, con la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con nuove lampade a LED energetici di ultima generazione, in ottica di riduzione dei consumi all’insegna della sostenibilità. Verranno inoltre sostituiti i quadri elettrici di comando e riqualificate parte delle linee elettriche oltre che i sostegni più vetusti.

«Per il Comune – ha spiegato Franco Albertini, Sindaco del Comune di Alta Val Tidone – è l’inizio di un percorso, voluto fortemente dall’Amministrazione, che prevederà nei prossimi anni una serie di iniziative organiche per migliorare il nostro Comune e renderlo sempre più accogliente, sicuro e sostenibile. A seguito della fusione abbiamo avviato la riorganizzazione degli immobili pubblici, e quindi ci stiamo impegnando per migliorare anche la gestione economica».

«Siamo orgogliosi di accompagnare il Comune di Alta Val Tidone nel percorso verso la trasformazione ecologica. Per Siram Veolia questo nuovo accordo rappresenta una nuova sfida verso la decarbonizzazione della PA, che punta ad aumentare l’efficienza energetica, a ridurre consumi ed emissioni e ad utilizzare più fonti di energia rinnovabile» ha dichiarato Marco Bongiorni, Direttore dell’Unità di Business Centro Nord.

Le soluzioni che verranno adottate nella collaborazione porteranno a risultati efficaci dal punto di vista tecnologico e ambientale, grazie al ricorso a soluzioni innovative che assicurano riduzione dei consumi termici, elettrici e dell’inquinamento luminoso.