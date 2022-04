Fabio Luisi dirige l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai al Municipale il 23 aprile. Al pianoforte Federico Colli

La Stagione Concertistica 2022 della Fondazione Teatri di Piacenza prosegue, sabato 23 aprile alle ore 20.30, con l’importante ritorno dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai guidata dal suo Direttore emerito Fabio Luisi, tra i maggiori protagonisti del panorama internazionale. Solista al pianoforte Federico Colli, affermato talento che si è esibito in prestigiosi concerti in tutto il mondo. Il programma sarà interamente consacrato a Ludwig van Beethoven, di cui verranno eseguiti due capolavori quali il Concerto n. 4 in sol maggiore per pianoforte e orchestra op. 58, e la nota Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92.

Il Concerto n. 4, scritto tra il 1805 e il 1806, fu eseguito in pubblico per la prima volta al Theater an der Wien il 22 Dicembre 1808 con lo stesso Beethoven al pianoforte. Considerato una delle opere centrali nel repertorio dei concerti per pianoforte e orchestra, si distingue per la particolarità di affidare al pianoforte solo l’inizio del primo movimento. A completare il programma, la Sinfonia n. 7, composta da Beethoven tra il 1811 e 1812 ed eseguita per la prima volta l’8 dicembre 1813 a Vienna, con la sua grande vitalità ritmica e l’uso sperimentale delle relazioni tonali. Colpito dall’elemento ritmico che pervade l’intera partitura, Richard Wagner la definì «l’apoteosi della danza» e lo stesso Beethoven la ritenne la più eccellente tra le sue opere.

Sul podio dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, farà ritorno al Municipale Fabio Luisi, Direttore musicale della Dallas Symphony Orchestra, Direttore principale della Danish Radio

National Symphony e Direttore onorario del Teatro Carlo Felice di Genova, sua città natale. Inoltre, a partire dalla stagione 2022/2023 assumerà la carica di Direttore principale della NHK Orchestra di Tokyo.

Luisi dirige le orchestre più prestigiose del mondo, tra cui Philadelphia Orchestra, Münchner Philharmoniker, Cleveland Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra, Filarmonica della Scala, Orchestre de Paris, solo per citarne alcune.

Al pianoforte Federico Colli, che si è rapidamente conquistato la fama a livello mondiale per le sue interpretazioni avvincenti e non convenzionali, oltre che per la limpidezza della sua sonorità. Colli, nato a Brescia nel 1988, si esibisce regolarmente con le orchestre più prestigiose, collaborando con direttori d’orchestra quali, tra gli altri, Valery Gergiev, Vladimir Ashkenazy, Yuri Temirkanov.

L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai è nata nel 1994. I primi concerti furono diretti da Georges Prêtre e Giuseppe Sinopoli. Fabio Luisi è Direttore emerito dell’OSN Rai e Robert Trevino ricopre la carica di Direttore ospite principale. James Conlon è stato il Direttore principale dall’ottobre 2016 al luglio 2020. Sul podio dell’Orchestra Rai si sono alternati nel corso degli anni i maggiori direttori d’orchestra, e numerosi e prestigiosi sono gli impegni all’estero.

Si ricorda che, come da disposizioni vigenti, l’accesso allo spettacolo è consentito solo con Green Pass e mascherina di tipo Ffp2.

Informazioni e biglietti: Biglietteria del Teatro Municipale:

tel. 0523 385720 – 385721 www.teatripiacenza.it – biglietteria@teatripiacenza.it