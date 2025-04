Alta Val Tidone, al via il noleggio delle e-bike Al Mulino: “Cresce l’offerta turistica”

Con l’inizio della stagione primaverile il servizio di noleggio delle bici elettriche, attivato dal Comune di Alta Val Tidone già da alcuni anni, si trasferisce presso il B&B Ristorante Pizzeria Al Mulino. La struttura, situata proprio in prossimità del Molino Reguzzi, tra Nibbiano e Pecorara, garantirà il servizio di noleggio delle sei bici elettriche (5 per adulti e una per bambini) messe a disposizione dal Comune, offrendo anche un’implementazione e integrazione dell’offerta turistica dedicata, con visite al mulino ancora funzionante, percorsi, degustazioni e ospitalità.

“Ringraziamo la ferramenta di Nibbiano che in questi anni ha svolto questo importante servizio – sottolineano il Sindaco Franco Albertini e il consigliere Carlo Fontana – La disponibilità offerta dai proprietari di Al Mulino permette di rendere più completa l’offerta legata al cicloturismo che cresce nei numeri di anno in anno sul nostro territorio.

La possibilità per gli ospiti di riposare, pernottare e degustare la nostra cucina presso la struttura, oltre a quella di visitare e vivere da vicino il mulino ancora funzionante mosso dall’acqua sono sicuramente un modo per attirare un numero maggiore di visitatori nella nostra splendida valle e regalargli una esperienza quanto più possibile completa”.

Per tutte le informazioni sul noleggio delle e-bike e sui pacchetti turistici è possibile contattare Al Mulino ai numeri 0523 990196 – 347 673 7056.