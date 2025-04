Leggere le città dal punto di vista delle donne, incontro in Provincia il 9 aprile

Presentare le linee guida operative e alcune esperienze locali dedicate alla costruzione di mappe digitali urbane partecipate, strumenti utili per leggere le città dal punto di vista delle donne e supportare politiche urbanistiche più consapevoli, inclusive e orientate alla riduzione dei divari di genere. Sono queste le finalità dell’incontro Città femminile e plurale – Una mappa digitale partecipata per la programmazione urbanistica inclusivache è in programma mercoledì 9 aprile p.v. dalle ore 16:00 alle ore 17:00 nella Sala Consiliare del Palazzo della Provincia (Corso Garibaldi, 50-Piacenza).

L’appuntamento (come da locandina in allegato) sarà aperto dai saluti istituzionali di Monica Patelli, presidente della Provincia di Piacenza. Sarà poi Vittorio Silva, direttore generale della Provincia, ad introdurre gli interventi di Barbara Santi (funzionaria EQ dell’Agenda Digitale della Regione Emilia-Romagna) e di Sandra Lotti (responsabile Area Agende Digitali Locali di Lepida Scpa) sul tema “La mappa digitale cittadina dal punto di vista delle donne: la progettazione partecipata – linee guida prodotte dalla Comunità Tematica del Digital Gender Gap”.

A moderare l’evento sarà Nadia Pompini, consigliera provinciale delegata a Programmazione scolastica, Diritto allo studio e Pari opportunità.

L’iniziativa è promossa dalla Provincia di Piacenza, in collaborazione con Agenda Digitale Emilia-Romagna – Lepida ScpA e la Comunità Tematica del Digital Gender Gap, che riunisce gli assessorati delle amministrazioni locali con delega all’innovazione digitale e alle pari opportunità.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.