Alternativa Per Piacenza: “Per il PD l’apparentamento con noi sarebbe una mossa suicida? Non capiamo la ricerca dei voti in campo avverso”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Alternativa Per Piacenza dopo l’assemblea plenaria di ieri sera.

Una scelta di campo netta, per garantire i prossimi anni di amministrazione a un centrosinistra non di facciata: questo chiede Alternativa per Piacenza a Katia Tarasconi. Coerente con l’idea che il campo largo non possa essere un pot pourri disposto a imbarcare tutti per puro calcolo e ferma nel rivendicare il bisogno di un diverso approccio all’agire politico, l’assemblea riunita al teatro Trieste 34 ha conferito il mandato a Stefano Cugini di sondare con la candidata quanto del c.d. Libro Giallo possa diventare patrimonio condiviso.

«ApP nasce per sconfiggere la destra cupa e reazionaria, per riunire il centrosinistra e rappresentare chi è più in difficoltà – ha detto Cugini – da questi principi non ci siamo mai mossi. Abbiamo la fiducia di più di 4.000 persone da ripagare. Diamo voce a una sinistra ecologista, popolare, inclusiva e lo faremo con scelte chiare, motivate e coerenti. I due programmi nascono da un lungo tratto di lavoro comune. Avremmo considerato l’apparentamento formale in quanto massima garanzia della buona fede di riprendere un percorso interrotto, con un’apertura di credito al governo partecipato della città. No a dinamiche da vecchia politica, non ci interessano poltrone in giunta. Il nostro posto è il consiglio comunale, che avremmo desiderato presidiare con numeri diversi. Abbiamo dovuto constatare che per il segretario PD, mai smentito, l’apparentamento sarebbe invece “suicida”. Addirittura. Per noi è “suicida” ridare vigore alla destra uscita tramortita dal primo turno. Non capiamo, coltivando ancora spinte ideali, la continua ricerca dei voti in campo avverso quando tra l’elettorato di ApP ci sono i numeri per vincere e dovrebbe esserci quel cuore tanto protagonista in campagna elettorale. Purtroppo “il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce”. O forse si.»