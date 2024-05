Amici di Johnny, è nata l’associazione per ricordare il videomaker e regista piacentino Giuseppe Piva

Amici di Johnny è il nome dell’associazione nata per ricordare il Videomaker e regista Piacentino Giuseppe Piva scomparso prematuramente nel maggio scorso. Una cena, una borsa di studio, altri eventi che sono in fase di definizione: in poco più di due mesi dalla sua costituzione in febbraio, ha già in serbo diverse iniziative. La prima è una cena in suo ricordo, che si terrà l’8 maggio ed è stata presentata nella sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano nel corso di un incontro che è servito anche a informare tutti sulla nascita del gruppo.

Amici di Johnny, chi era Giuseppe Piva

Giuseppe Piva, regista a Telelibertà, si era diplomato alla Scuola di Alta Formazione Cinematografica di Marco Bellocchio: un curriculum importante e interessi molto ampi, legati anche alle passioni personali. Tra questi c’erano gastronomia e buona tavola. Da qui la scelta di organizzare una cena in suo ricordo, con un risvolto filantropico: il ricavato servirà a sostenere i costi per finanziare una borsa di studio per studenti dell’Istituto professionale alberghiero Marcora, di Piacenza.

Amici di Johnny, la cena

L’appuntamento è per l’8 maggio all’Osteria La Cambusa di San Polo (via Colombo 79). Il menu, costo 70 euro, comprende antipasti misti di pesce, risotto alla marinara, cavatelli gamberi carciofi e vongoline, fritto misto, misto di crostacei, sorbetto, acqua, caffè e piccola pasticceria. Ogni portata sarà abbinata a un vino offerto da Il Poggiarello, presentato dal proprio sommelier in collaborazione con FISAR Piacenza. Per le prenotazioni si può rivolgersi ai numeri 349-8060208 (Chiara Scotti), 348-7336066 (Fiorenza Orsi, che si occupa di ricevere anche eventuali altre donazioni libere per la borsa di studio), 329-5933759 (Valter Bulla).

Amici di Johnny, attivazione di una borsa di studio

Insieme al ricavato dalla cena, per poter avviare la borsa di studio l’Associazione potrà contare anche sul sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. “Aiutare e premiare gli studenti meritevoli è sempre un buon modo per dare impulso alla formazione dei nostri ragazzi – sottolinea Mario Magnelli, vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano – Abbiamo accolto con piacere l’idea di contribuire a realizzare la borsa di studio in ricordo di una persona così apprezzata, umanamente e per i suoi meriti professionali”.

Valter Bulla e il suo contributo all’organizzazione

Valter Bulla, che della Fondazione è consigliere generale e che con Giuseppe Piva aveva un ottimo rapporto umano e professionale, ha contribuito a organizzare dal punto di vista operativo la cena dell’8 maggio.

I presenti all’incontro

All’incontro in Fondazione erano presenti Lorenzo Tagliaferri, presidente dell’Associazione Amici di Johnny e Giancarlo Piva, padre di Giuseppe, vicepresidente.

Lo scopo dell’Associazione

“Abbiamo dato vita all’associazione per ricordare Giuseppe con iniziative utili – spiegano i responsabili del gruppo – Il nostro scopo è promuovere iniziative culturali, educative e formative ispirate agli interessi di Johhny (così era conosciuto da tutti). Accanto al cinema e al videomaking, coltivava tante passioni, anche non connesse direttamente al suo lavoro. La nostra scelta è stata partire da un evento più legato alla sua sfera personale, come l’amore per la cucina, e trasformarlo in qualcosa di utile per i ragazzi, come una borsa di studio. E intanto stiamo già pensando ad altre idee”.