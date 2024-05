Volley, Serie B1 – La Volley Academy Piacenza crolla a Ravenna, netto ko (3-0)

Netta sconfitta per la formazione B1 della Volley Academy Piacenza (VAP), “brandizzata” Vivi Energia, che si arrende a Ravenna in tre set. Le ragazze piacentine, che all’andata a Piacenza erano riuscite ad arrivare al tiebreak, perdendolo, sabato 27 aprile hanno subìto un passivo netto, soprattutto negli ultimi due set in cui le avversarie si sono imposte per 25 a 13 e 25 a 14.

La testa delle piacentine era forse già all’impegno del primo maggio a Forlì, in cui si giocheranno la stagione nella final four regionale under 18. A complicare le cose in casa blu-verde è stato poi l’infortunio alla caviglia di Terrana, che a inizio di secondo set è stata costretta ad abbandonare il campo per una distorsione. Altalenanti anche le prestazioni di Iacona, Dodi e Schillkowski. Stanno cercando di recuperare la forma fisica dopo i lunghi stop per infortunio.

VOLLEY RAVENNA – VIVI ENERGIA VAP 3-0