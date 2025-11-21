Ammodernamento della Statale 45, si attende il giudizio del TAR. Il comitato: “Chiediamo un progetto rispettoso del territorio”

“Il progetto di ammodernamento del tratto Rivergaro-Cernusca della Statale 45 è arrivato all’epilogo del giudizio davanti al TAR di Parma. È il risultato del tentativo di tacitare un intero territorio interessato dal progetto, residenti, utenti che tutti i giorni usano la strada ed il Comune di Rivergaro”. Così inizia la nota dell’Associazione per la Tutela della Valtrebbia Residenti e Utenti SS45.
La nota dell’associazione
Negli anni passati si è tentato più volte di convincere ANAS non ad abbandonare il progetto, ma ad adottarne uno più rispettoso del territorio, con meno costi e tempi di realizzazione, limitando drasticamente i disagi potenziali.
Si è ricorsi al TAR perché tutti i tentativi di dialogo per verificare più approfonditamente e meglio il progetto sono stati respinti e si è addirittura impedito al Comune di Rivergaro di discutere e valutare la propria opposizione che è dell’intero territorio. Non ce ne sarebbe stata con più ascolto, ed il progetto poteva già essere reso cantierabile.
Ricordiamo che la progettazione definitiva deve ancora essere effettuata ed approvata e che l’ammodernamento del tratto genovese tra Montebruno e Ponte Trebbia, approvato con progetto definitivo, aggiudicato ed appaltato ben prima del tratto piacentino, è ancora fermo al palo.
Eppure li non c’è stata nessuna opposizione, perché il progetto è stato richiesto più volte, accogliendo le richieste del territorio ed è ciò che non è successo sul piacentino, in cui i motivi tecnici, ambientali, territoriali, sono stati sostituiti dalla propaganda e dal miraggio dei 200 milioni da spendere.
Se il ricorso verrà approvato si aprirà finalmente la possibilità di avere un progetto rispettoso del territorio e dell’ambiente; se così non fosse, la discussione verterà sulle modifiche che il progetto definitivo dovrà apportare per forza a quello approvato.
Invitiamo con il cuore a non preferire una buona narrazione propagandistica come si è sviluppata in questi anni sulla bontà assoluta del progetto, ma piuttosto a cercarne di capire la realtà che in pochi si sono sforzati di conoscere.