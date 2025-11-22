Serie B – L’Assigeco torna al PalaBanca: ad attenderla c’è Treviglio – AUDIO

Domenica scorsa contro Omegna è arrivata la prima sconfitta della gestione Lottici per l’UCC Assigeco Piacenza, che nonostante una buona partenza ha accusato gli sforzi dei precedenti due impegni settimanali cedendo il passo agli avversari. Tuttavia, i Lupi rimangono nelle zone alte di una classifica cortissima, con solo quattro punti a raccogliere le prime dieci squadre, e per la prima volta dopo il cambio di guida tecnica hanno potuto godere di una settimana piena di lavoro per preparare la prossima partita, in programma domenica 23 novembre alle ore 18:00 al PalaBanca di Piacenzacontro la TAV Treviglio Brianza Basket. Un ritorno di una sfida che per anni ha regalato emozioni da ambo le parti tra due squadre che vogliono fare bene.

Gli avversari: Treviglio

Dopo una superlativa scorsa stagione, terminata con il primo posto in regular season e la semifinale playoff per la conquista della Serie A2, la TAV Treviglio Brianza Basket, nonostante in estate abbia perso alcuni pezzi pregiati come Vecchiola e Abega, ha allestito un roster profondo e di livello per affrontare il terzo campionato nazionale. Guidata per il secondo anno consecutivo da Davide Villa, nella scorsa stagione miglior allenatore della competizione, la formazione biancoverde veleggia nelle zone alte della classifica con un record di 8 vittorie e 3 sconfitte ma ha perso gli ultimi due incontri, in trasferta a Vigevano e sul parquet di casa contro Capo d’Orlando dopo un tempo supplementare.

Rispetto al canonico quintetto, coach Villa ha optato per alcune variazioni nell’ultima sfida, affidando le chiavi della regia al giovane Theo Anchisi, assistito nel backcourt da ormai un veterano di questo campionato come Michele Rubbini e dal tiratore ex Vigevano Celis Taflaj. Sotto canestro sono invece pronti a farsi valere l’ala Tommaso Rossi e il pivot croato Aleksandar Marcius, al terzo anno a Treviglio in due diverse parentesi. Dalla panchina sono pronti a portare energie fresche il confermato Marco Restelli e il classe 2004 Richard Morina, mentre a far rifiatare i due lunghi saranno l’ala grande Pietro Agostini e l’ex Virtus Imola Simon Anaekwe. In dubbio la presenza dello storico capitano Davide Reati, mentre sarà sicuramente assente Giacomo Zanetti.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND. Diretta testuale su Sportpiacenza.it.

