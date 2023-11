Ammodernamento della Statale 45, via libera al progetto di Anas: solo Rivergaro contrario

L’ammodernamento della Statale 45 si farà, fedele al progetto studiato da Anas. Via libera ufficiale dunque ai lavori tra Rivergaro e Cernusca, lavori che negli ultimi mesi hanno creato tante polemiche tra gli abitanti della bassa e media Val Trebbia, in particolare tra i residenti del Comune di Rivergaro, gli unici rimasti a sollevare obiezioni in merito.

E proprio il Comune di Rivergaro è rimasto fermo sulle proprie posizioni di contrarietà questa mattina durante la Conferenza dei Servizi che ha visto riunirsi in videoconferenza gli enti interessati al progetto, compresi i Comuni lungo la 45 e Anas, ovviamente. Ma Rivergaro, come detto, è rimasto l’unico contrario e quindi la Conferenza ha ufficializzato il via libera.

I cittadini contrari, lo ricordiamo, non erano contrari alla messa in sicurezza del tratto in questione, ma erano contrari a questo progetto. Era sorto un comitato che aveva presentato (o meglio aveva provato a presentare) un piano alternativo che non prevedeva le famose sei/sette rotatorie in 11 chilometri e che non prevedeva interventi sulle proprietà private lungo il percorso. E invece Anas metterà a punto il piano originario, con tanto di espropri e rotatorie. Un’opera da 200 milioni di euro.

Ora la prossima tappa sarà l’affidamento dei lavori con l’avvio dell’appalto entro la primavera 2024.